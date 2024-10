Incendio in tribunale: 500 persone evacuate, forse un guasto nell'ex locale caldaia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un principio di Incendio si è sviluppato nella mattinata di oggi, 16 ottobre, al tribunale di Milano, provocando l'evacuazione di circa 500 persone. Come riporta MilanoToday, il rogo sarebbe partito dai locali sotterranei, in particolare da un ex locale caldaia in cui erano in corso alcuni lavori Europa.today.it - Incendio in tribunale: 500 persone evacuate, forse un guasto nell'ex locale caldaia Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un principio disi è sviluppatoa mattinata di oggi, 16 ottobre, aldi Milano, provocando l'evacuazione di circa 500. Come riporta MilanoToday, il rogo sarebbe partito dai locali sotterranei, in particolare da un exin cui erano in corso alcuni lavori

Piccolo incendio nel Tribunale di Milano : 500 evacuati per il fumo. Non ci sono feriti né intossicati - Il denso fumo, come comunicano i pompieri di Milano, si è sviluppato dopo pochi minuti e ha costretto a una evacuazione parziale del palazzo di giustizia: circa 500 le persone evacuate. Da una prima ricostruzione, si tratterebbe di un problema elettrico ma saranno necessari ulteriori approfondimenti per stabilire le cause esatte. (Ilfattoquotidiano.it)

Milano - incendio al Tribunale : fiamme domate dopo l'evacuazione - Del fumo, con odore di plastica bruciata, si è alzato fino ai piani più alti dell'edificio. A quanto si è appreso, le fiamme potrebbero essersi sviluppate nei locali sotto agli uffici del tribunale della sorveglianza, dove si trovano le caldaie. Secondo le prime informazioni, alcuni operai stavano lavorando nella centralina termica ed è stato tagliato un tubo. (Tg24.sky.it)

Principio d'incendio in tribunale a Milano : evacuate 500 persone - Principio d’incendio in tribunale a Milano nella mattinata di mercoledì 16 ottobre. Parte del palazzo di giustizia (lato di via Freguglia) è stato evacuato intorno alle 10.30 a causa di un piccolo rogo che è divampato nei locali sotterranei. La situazione, come riferito dai vigili del fuoco, è... (Milanotoday.it)