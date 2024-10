Agi.it - Impagnatiello capace di intendere e di volere. "Volevo far sparire Giulia come fosse una caramella"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) AGI - Eradie diAlessandrola sera del 26 maggio 2023 in cui uccise a coltellate la fidanzataTramontano, incinta di 7 mesi. Lo hanno stabilito gli esperti incaricati dalla Corte di assise di Milano, lo psichiatra forense Pietro Ciliberti e il medico legale Gabriele Rocca, nella perizia psichiatrica svolta sul 31enne imputato di omicidio pluriaggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale. L'accertamento era stato disposto dai giudici prima dell'estate. Nella prossima udienza del 21 ottobre la relazione dei periti sarà discussa in aula dalle parti processuali.  Impagnatello ai periti: "Ho visto la mia sconfitta" Non lo so perché ho visto tutto finito, tutto perso. Non ci sarà mai una motivazione. Ho visto il mio lavoro, ho visto la mia famiglia, ho visto la relazione con lei, tutto svanito.