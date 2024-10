Il maltempo devasta l’Italia, allerta e disagi in diverse regioni. Il punto della situazione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) maltempo su gran parte dell’Italia, il 16 ottobre è una data nera – Un forte nubifragio in Italia sta portando piogge intense e disagi su gran parte del territorio nazionale. Le prime perturbazioni hanno già investito il Nord-Ovest, con la Liguria particolarmente colpita: da Imperia fino a Genova, si sono registrate forti piogge e temporali. A preoccupare è la situazione ad Albenga, dove in poche ore sono caduti 69 millimetri di pioggia, causando allagamenti e difficoltà per la popolazione. Le autorità locali raccomandano la massima prudenza e invitano i cittadini a limitare gli spostamenti non essenziali, mentre il maltempo è destinato a peggiorare. Osserviamo, ora, il quadro della situazione. maltempo e allerta: le previsioni per le prossime ore Il maltempo non si fermerà qui. Urbanpost.it - Il maltempo devasta l’Italia, allerta e disagi in diverse regioni. Il punto della situazione Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)su gran parte del, il 16 ottobre è una data nera – Un forte nubifragio in Italia sta portando piogge intense esu gran parte del territorio nazionale. Le prime perturbazioni hanno già investito il Nord-Ovest, con la Liguria particolarmente colpita: da Imperia fino a Genova, si sono registrate forti piogge e temporali. A preoccupare è laad Albenga, dove in poche ore sono caduti 69 millimetri di pioggia, causando allagamenti e difficoltà per la popolazione. Le autorità locali raccomandano la massima prudenza e invitano i cittadini a limitare gli spostamenti non essenziali, mentre ilè destinato a peggiorare. Osserviamo, ora, il quadro: le previsioni per le prossime ore Ilnon si fermerà qui.

Maltempo nel Torinese : forte grandinata sulla città e sulla collina - disagi e pericolo - Una violenta grandinata si è abbattuta su Torino e sulla collina nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 2 agosto 2024. I chicchi caduti sono risultati mediamente grandi. Alcune problematiche si sono registrate in alcuni punti della città. All'altezza del ponte Balbis i vigili del fuoco hanno... (Torinotoday.it)

Violenta grandinata in Appennino. Strade bianche come fosse neve : "Fenomeno insolito" : notte di disagi - Questi fenomeni, sempre più frequenti, sono influenzati dai cambiamenti climatici". L’evento in sé non è atipico, ma sicuramente questa grandinata, per l’insolito orario, l’accumulo e la stagione ha lasciato il segno. Fortunatamente, nonostante l’accumulo fosse abbondante, non sarebbero stati registrati danni ingenti, seppur durante la notte ci sono stati disagi con strade difficilmente ... (Ilrestodelcarlino.it)

