Il Gladiatore 2: i poster artistici dei protagonisti del film (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Paramount Pictures ha diffuso in rete i poster artistici dei protagonisti di Il Gladiatore 2, sequel del cult diretto da Ridley Scott nel 2000. Il film segue gli eventi del primo iconico film, mostrando ciò che accade a Lucio (figlio di Lucilla) anni dopo la morte di Massimo Decimo Meridio. Così come accadde al celebre eroe romano, anche per Lucio la strada dell’arena del Colosseo si tramuterà nel modo per ottenere giustizia e vendetta. Il Gladiatore 2 approderà nelle sale dal 14 novembre. Avete già visto il nuovo trailer italiano? Fatelo a questo nostro indirizzo. Il Gladiatore 2 e le note di produzione Il Gladiatore 2 è stato diretto da Ridley Scott su una sceneggiatura firmata da David Scarpa. La storia è stata creata dallo stesso Scarpa in collaborazione con Peter Craig. Universalmovies.it - Il Gladiatore 2: i poster artistici dei protagonisti del film Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Paramount Pictures ha diffuso in rete ideidi Il2, sequel del cult diretto da Ridley Scott nel 2000. Ilsegue gli eventi del primo iconico, mostrando ciò che accade a Lucio (figlio di Lucilla) anni dopo la morte di Massimo Decimo Meridio. Così come accadde al celebre eroe romano, anche per Lucio la strada dell’arena del Colosseo si tramuterà nel modo per ottenere giustizia e vendetta. Il2 approderà nelle sale dal 14 novembre. Avete già visto il nuovo trailer italiano? Fatelo a questo nostro indirizzo. Il2 e le note di produzione Il2 è stato diretto da Ridley Scott su una sceneggiatura firmata da David Scarpa. La storia è stata creata dallo stesso Scarpa in collaborazione con Peter Craig.

