Il cda di Sogei revoca cariche a Iorio, vertici dell'azienda convocati in Vigilanza (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Novità sul caso Sogei: dopo l'esplosione del caso giudiziario, con l'arresto in flagranza del dg dell'area Business, Paolino Iorio, i vertici di Sogei, verranno sentiti la prossima settimana dalla Commissione parlamentare di Vigilanza sull'Anagrafe tributaria "nell'ambito dell'indagine conoscitiva già avviata". Nel frattempo però la società in house del ministero dell'Economia si è già mossa: Il Cda convocato d'urgenza ha deliberato la revoca immediata di tutte le cariche, gli incarichi e le procure conferite a Paolino Iorio. Ed inoltre, fa sapere Sogei, è stato disposto l'invio di una nota informativa alla Procura regionale della Corte dei conti e il conferimento del mandato a un legale a tutela di Sogei nell'ambito del procedimento a titolo di parte offesa. Tg24.sky.it - Il cda di Sogei revoca cariche a Iorio, vertici dell'azienda convocati in Vigilanza Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Novità sul caso: dopo l'esplosione del caso giudiziario, con l'arresto in flagranza del dg'area Business, Paolino, idi, verranno sentiti la prossima settimana dalla Commissione parlamentare disull'Anagrafe tributaria "nell'ambito'indagine conoscitiva già avviata". Nel frattempo però la società in house del ministero'Economia si è già mossa: Il Cda convocato d'urgenza ha deliberato laimmediata di tutte le, gli incarichi e le procure conferite a Paolino. Ed inoltre, fa sapere, è stato disposto l'invio di una nota informativa alla Procura regionalea Corte dei conti e il conferimento del mandato a un legale a tutela dinell'ambito del procedimento a titolo di parte offesa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Di cosa si occupa Sogei e cosa sappiamo sull’arresto per corruzione di Paolino Iorio - Complessivamente indagate 18 persone tra cui anche Andrea Stroppa, tuttofare di Elon Musk in Italia, e 14 società: scattate anche le perquisizioni. Il dirigente di Sogei, Paolino Iorio, e il Ceo di Italware, Massimo Rossi, sono indagati per corruzione e turbativa d’asta nell’ambito di una inchiesta su appalti e commesse banditi da Sogei e dai ministeri dell'Interno e della Difesa. (Fanpage.it)

Tangenti e corruzione : arrestato il direttore generale di Sogei Paolino Iorio - La situazione solleva interrogativi cruciali su come queste pratiche possano influenzare l’operato di enti pubblici e sull’urgenza di riforme nel settore degli appalti. L’indagine sulla corruzione e turbativa d’asta L’indagine della Procura di Roma ha messo in luce una serie di irregolarità legate agli appalti gestiti da Sogei, con particolare riferimento a quelli che coinvolgono i Ministeri ... (Gaeta.it)

Arresti Sogei - l’interrogatorio di Iorio : «Ricevute tangenti per oltre 100 mila euro» - Nella giornata del 15 ottobre sono stati effettuati anche diverse perquisizioni per i 18 indagati, nel quale sarebbe stata acquisita «una enorme mole di documenti e dati». Sequestrati device anche in possesso di Andrea Stroppa, colui che è ritenuto il referente italiano di Elon Musk. L’accusa ritiene inoltre che si incontravano due volte al mese, ma non sempre avveniva la cessione di denaro. (Lettera43.it)