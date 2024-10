I nuovi poveri di Milano: per vivere qui lo stipendio non basta più (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Hanno uno stipendio. Hanno un'entrata fissa ogni mese. Eppure quei soldi non bastano, non sono sufficienti per vivere sotto la Madonnina. Sono i nuovi poveri di Milano, lavoratori e famiglie che non riescono ad arrivare a fine a causa di quello che tecnicamente si chiama "lavoro povero". La Milanotoday.it - I nuovi poveri di Milano: per vivere qui lo stipendio non basta più Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Hanno uno. Hanno un'entrata fissa ogni mese. Eppure quei soldi nonno, non sono sufficienti persotto la Madonnina. Sono idi, lavoratori e famiglie che non riescono ad arrivare a fine a causa di quello che tecnicamente si chiama "lavoro povero". La

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Milano avere un lavoro non basta : chi sono i nuovi poveri - A centri e servizi sono arrivate 59. Tra gli occupati, denuncia infatti problemi di reddito ben l'80,9% (erano il 77,5% nel 2022). Sono persone che hanno uno stipendio "non sufficiente per affrontare la vita quotidiana" ha spiegato alla presentazione Elisabetta Larovere dell'Osservatorio Povertà e risorse. (Ilgiorno.it)

“Nei paesi poveri c’è minor incidenza di tumori - ma più morti perché i nuovi farmaci arrivano prima nei paesi ricchi” - Secondo lo studio, solo pochi nuovi farmaci antitumorali sono stati lanciati nei paesi a reddito medio-basso e il divario tra paesi ricchi e poveri è aumentato nel corso del periodo compreso tra il 1990 e il 2022. Le disuguaglianze rilevate dall’analisi possono spiegare gli scarsi risultati in termini di lotta contro il cancro in molti paesi, in particolare in quelli che si trovano all’estremità ... (Ilfattoquotidiano.it)

In Toscana in un anno oltre 8mila nuovi poveri. E aumentano le situazioni croniche - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Nonostante una situazione migliore rispetto alla media nazionale, aumentano in Toscana le richieste di aiuto alla Caritas, con un allarme per le situazioni ormai croniche che non risparmiano i nuclei familiari che possono comunque... (Firenzetoday.it)