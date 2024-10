Ultimouomo.com - Guardiola: storia dei suoi outfit

Leggi tutta la notizia su Ultimouomo.com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pepè colto, ricco, affascinante e ha un’intelligenza visionaria con cui ha rivoluzionato il calcio come pochi altri nella. È un borghese sofisticato e coltiva molti interessi oltre lo sport. Non trascura nemmeno quelli più mondani.ha un vero feticcio per la moda. È sposato con la direttrice di un’elegante boutique, è sempre stato amico intimo dello stilista Antonio Miró e della sua famiglia e soprattutto si veste con gusto e classe. Almeno secondo un certo punto di vista. E la gente ha cominciato ad accorgersene: da anni ormai è unanimemente considerato un’icona glamour, ammirato da tutti per il suo abbigliamento sobrio, minimale, raffinatissimo. Da tutti, o almeno da qualcuno, diciamo.