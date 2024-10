Fuori rosa ma a libro paga: la situazione di due calciatori del Milan (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Milan si trova a gestire una situazione complicata e delicata nel suo monte ingaggi, che include anche gli stipendi di Ballo-Tourè e Origi Pianetamilan.it - Fuori rosa ma a libro paga: la situazione di due calciatori del Milan Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilsi trova a gestire unacomplicata e delicata nel suo monte ingaggi, che include anche gli stipendi di Ballo-Tourè e Origi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - fiducia nel lavoro di Fonseca. Ecco chi è il colpevole della situazione - Paulo Fonseca resterà sulla panchina del Milan. La società di Via Aldo Rossi è unita e compatta con l'allenatore nonostante i pochi risultati. (Pianetamilan.it)

Milan - situazione surreale per la Nigeria di Chukwueze : ecco cos’è successo - La Nigeria di Samuel Chukwueze, attaccante del Milan, ha vissuto nella giornata odierna una situazione surreale: ecco di cosa si tratta. (Pianetamilan.it)

Milan - Fikayo Tomori e Tammy Abraham attesi al confronto con Fonseca. La situazione - La situazione LEGGI ANCHE Milan, Mike Maignan assente in allenamento: Il motivo di Deschamps I bollori si vogliono calmare. . Scatena anche il disappunto, confermato, del tecnico Paulo Fonseca, che ha specificato: il rigorista è Christian Pulisic. Il siparietto che ha coinvolto Tammy Abraham e Fikayo Tomori in occasione del rigore, poi sbagliato, contro la Fiorentina, non solo ha scatenato l’ira ... (Dailymilan.it)