Lanazione.it - Delitto Capovani, ergastolo a Seung. La sentenza dopo la confessione del 36enne

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pisa, 16 ottobre 2024 – “Confermo, con coraggio e non con spavalderia, di essere l’aggressore di Barbarae di averla portata alla morte il 21 aprile 2023 a Pisa nell’ospedale Santa Chiara di fronte al reparto di Psichiatria”. Gianluca Paullo aveva confessato davanti ai giudici nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 16 ottobre. E così, poche ore, ecco la. Per ildi Torre del Lago si aprono quindi le porte del carcere a vita, la decisione è arrivatacirca due ore di camera di consiglio. Gli avvocati della difesa, Gabriele Parrini e Andrea Pieri, avevano sostenuto l’incapacità di intendere del loro assistito, chiedendo quindi unaassolutoria. In subordine, se giudicato capace, chiedevano di derubricare il reato da omicidio volontario in preterintenzionale e di escludere l'aggravante della premeditazione.