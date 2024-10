De La Fuente difende Morata: "Felice per lui, per la Spagna è importante e va riconosciuto" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Commissario tecnico della Spagna, Luis De la Fuente, ha parlato nel post-partita della sfida di Nations League vinta per 3-0 contro la Serbia Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Commissario tecnico della, Luis De la, ha parlato nel post-partita della sfida di Nations League vinta per 3-0 contro la Serbia

Spagna-Serbia 3-0 - De La Fuente : “Molto felici - partita completa in ogni aspetto” - The post Spagna-Serbia 3-0, De La Fuente: “Molto felici, partita completa in ogni aspetto” appeared first on SportFace. Il ct ha inoltre molto apprezzato il sostegno da parte dei tifosi di Cordoba, dove si disputava il match, nei confronti di Alvaro Morata: “E’ un giocatore molto amato nello spogliatoio, è il nostro collante. (Sportface.it)

La Spagna è pronta per il test con la Serbia nonostante manchino le stelle “insostituibili” - dice De la Fuente - “In un club hai molto più tempo per fare molte più cose rispetto a noi”. “(Yamal) è insostituibile”, ha detto lunedì De la Fuente in una conferenza stampa. com. Lamine Yamal causa baja para el partido ante Serbia. Da allora Yamal è stato sostituito nella squadra da Rodrigo Riquelme dell’Atletico Madrid, che spera di avere un impatto contro la Serbia. (Justcalcio.com)

Spagna - De La Fuente : “Lamine Yamal? Mi fido di lui - ho apprezzato la sua onestà” - Infine, De La Fuente ha concluso: “Yamal è insostituibile, ma dobbiamo giocare in undici e chi prenderà il suo posto avrà voglia di scalare le gerarchie. Non ho parlato con nessuno del Barcellona. Ognuno ha ben presente il valore che dà a ciascun giocatore. E su chi parla di possibili pressioni da parte del Barcellona: “Mi dispiace che alcune persone credano a certe cose. (Sportface.it)