Cosa c’è nella legge di bilancio approvata dal governo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sarà una manovra da circa trenta miliardi, quella del 2025. Martedì 15 ottobre, il consiglio dei ministri ha approvato il Documento programmatico di bilancio, con le tabelle da inviare a Bruxelles, e il disegno di legge di bilancio. Via libera anche al decreto fiscale collegato sulle coperture. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che questa mattina terrà una conferenza stampa, ha parlato di «approccio serio e responsabile». La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato che «come promesso, non ci sono nuove tasse». In realtà ci sono pochi dettagli sui contenuti. Per averli bisognerà attendere l’articolato definitivo, che dovrebbe essere trasmesso al Parlamento entro il 20 ottobre. Per il momento si conoscono solo le misure principali annunciate. Gran parte delle risorse sarà destinata alla conferma di misure esistenti. Linkiesta.it - Cosa c’è nella legge di bilancio approvata dal governo Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sarà una manovra da circa trenta miliardi, quella del 2025. Martedì 15 ottobre, il consiglio dei ministri ha approvato il Documento programmatico di, con le tabelle da inviare a Bruxelles, e il disegno didi. Via libera anche al decreto fiscale collegato sulle coperture. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che questa mattina terrà una conferenza stampa, ha parlato di «approccio serio e responsabile». La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato che «come promesso, non ci sono nuove tasse». In realtà ci sono pochi dettagli sui contenuti. Per averli bisognerà attendere l’articolato definitivo, che dovrebbe essere trasmesso al Parlamento entro il 20 ottobre. Per il momento si conoscono solo le misure principali annunciate. Gran parte delle risorse sarà destinata alla conferma di misure esistenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Legge di bilancio : stipendi personale scuola adeguati - accesso gratuito ai musei anche per i dirigenti. Le richieste dell’ANP - . In via di definizione la legge di bilancio 2025. L'articolo Legge di bilancio: stipendi personale scuola adeguati, accesso gratuito ai musei anche per i dirigenti. "Le retribuzioni del personale scolastico tutto devono essere armonizzate con quelle degli altri pubblici dipendenti di analogo livello professionale, se si vuole davvero contrastare la difficoltà di reperimento delle risorse ... (Orizzontescuola.it)

Manovra - oggi già l’esame del Consiglio dei ministri : i punti principali della legge di bilancio 2024 - Sul fronte pensionistico, si punta a incentivare il prolungamento della vita lavorativa con il bonus Maroni. Il governo ribadisce che non ci saranno aumenti di tasse per persone o aziende. Articolo completo: Manovra, oggi già l’esame del Consiglio dei ministri: i punti principali della legge di bilancio 2024 dal blog Lettera43 . (Lettera43.it)

Manovra a sorpresa del governo : chiusa in anticipo la legge di bilancio - Mentre per tutte le altre da gennaio scenderà al 36%. La decisione di distribuire la cifra imposta dal Mef spetterà ai singoli dicasteri. Il governo gioca la carta del blitz e con uno scatto inatteso chiude anzitempo il cantiere della legge di bilancio. . Alla fine, si confermano gli interventi in favore dei redditi medio bassi e delle famiglie con figli, come fanno sapere ambienti del Mef. (Metropolitanmagazine.it)