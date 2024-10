Compra casa e nel freezer trova i resti di Amanda Leariel, scomparsa nel 2005 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È stata una scoperta agghiacciante quella fatta da un uomo che ha acquistato una casa nella contea di Grand Junction, in Colorado: vendendo il congelatore appartenuto ai vecchi proprietari, il nuovo inquilino ha trovato una testa e avambracci umani che, dopo un approfondito esame del DNA, sono risultati appartenere alla sedicenne Amanda Leariel Overstreet, di cui si erano perse le tracce da quasi vent’anni. L’ultimo avvistamento della ragazza, stando a quanto riportato dallo sceriffo della contea, risalirebbe infatti all’aprile del 2005, eppure, incredibilmente, Leariel Overstreet non sarebbe mai figurata tra le “persone scomparse”. News.robadadonne.it - Compra casa e nel freezer trova i resti di Amanda Leariel, scomparsa nel 2005 Leggi tutta la notizia su News.robadadonne.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È stata una scoperta agghiacciante quella fatta da un uomo che ha acquistato unanella contea di Grand Junction, in Colorado: vendendo il congelatore appartenuto ai vecchi proprietari, il nuovo inquilino hato una testa e avambracci umani che, dopo un approfondito esame del DNA, sono risultati appartenere alla sedicenneOverstreet, di cui si erano perse le tracce da quasi vent’anni. L’ultimo avvistamento della ragazza, stando a quanto riportato dallo sceriffo della contea, risalirebbe infatti all’aprile del, eppure, incredibilmente,Overstreet non sarebbe mai figurata tra le “persone scomparse”.

