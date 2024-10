Come cambia il Bonus Ristrutturazioni nel 2025: le novità nella legge di Bilancio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La prossima manovra garantisce per un altro anno il Bonus Ristrutturazioni al 50%, ma solo per le prime case. Per gli altri immobili lo 'sconto fiscale' scende al 36%. Fanpage.it - Come cambia il Bonus Ristrutturazioni nel 2025: le novità nella legge di Bilancio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La prossima manovra garantisce per un altro anno ilal 50%, ma solo per le prime case. Per gli altri immobili lo 'sconto fiscale' scende al 36%.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - Federlegnoarredo : “Bene proroga bonus mobili e ristrutturazioni” - (Adnkronos) – "La proroga per il 2025 del bonus mobili, unitamente all'innalzamento al 50% del bonus ristrutturazioni per le prime case, previste con la prossima Legge di Bilancio e annunciate in conferenza stampa dal viceministro Leo, sono un'ottima notizia per la filiera del legno-arredo. . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Webmagazine24.it)

Manovra - Federlegnoarredo : “Bene proroga bonus mobili e ristrutturazioni” - (Adnkronos) – "La proroga per il 2025 del bonus mobili, unitamente all'innalzamento al 50% del bonus ristrutturazioni per le prime case, previste con la prossima Legge di Bilancio e annunciate in conferenza stampa dal viceministro Leo, sono un'ottima notizia per la filiera del legno-arredo. Consapevoli delle difficoltà che il governo deve affrontare per mantenere in […]. (Periodicodaily.com)

Bonus ristrutturazioni al 50% prima casa - bonus mamma esteso e aumenti degli stipendi con il taglio del cuneo : le misure della manovra - Il capitolo ?casa? sarà inserito nel disegno di legge del Bilancio, la Manovra vera e propria. E le novità in arrivo sono diverse. La prima è che il bonus per le... (Ilmattino.it)