Coldiretti Caserta, contratti del latte di bufala controllati contro le pratiche sleali (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiColdiretti al fianco degli allevatori bufalini. La chiara presa di posizione più volte sottolineata dal direttore di Coldiretti Caserta Giuseppe Miselli è stata l’apertura dell’incontro fra la federazione e i soci allevatori bufalini di Castelvolturno. La presenza di numerosi amministratori locali al fianco delle aziende produttrici di latte bufalino ha impreziosito ancora di più un incontro che ha sottolineato il grande impegno per la salvaguardia della filiera della Mozzarella di bufala Campana Dop partendo proprio dalle sue fondamenta: il latte: “Noi siamo dalla parte degli allevatori che non devono pagare le scelte degli altri. Tutti insieme dobbiamo arrivare alle istituzioni regionali e nazionali” sottolinea Miselli. Anteprima24.it - Coldiretti Caserta, contratti del latte di bufala controllati contro le pratiche sleali Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutial fianco degli allevatori bufalini. La chiara presa di posizione più volte sottolineata dal direttore diGiuseppe Miselli è stata l’apertura dell’infra la federazione e i soci allevatori bufalini di Castelvolturno. La presenza di numerosi amministratori locali al fianco delle aziende produttrici dibufalino ha impreziosito ancora di più un inche ha sottolineato il grande impegno per la salvaguardia della filiera della Mozzarella diCampana Dop partendo proprio dalle sue fondamenta: il: “Noi siamo dalla parte degli allevatori che non devono pagare le scelte degli altri. Tutti insieme dobbiamo arrivare alle istituzioni regionali e nazionali” sottolinea Miselli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Coldiretti Caserta - via libera dal Ministero a protocollo sicurezza sul lavoro - Il presidente della Federazione Provinciale Coldiretti Caserta, Enrico Amico, esprime grande soddisfazione per il nulla osta ricevuto dal ministero degli Interni sul protocollo per la sicurezza sui luoghi di lavoro, redatto dalla Prefettura e condiviso con l’organizzazione già il 18 aprile scorso. “Questo importante traguardo rappresenta un passo avanti significativo nella tutela dei lavoratori ... (Casertanotizie.com)

Coldiretti Caserta - nuovo decreto anti brucellosi paralizza lavoro allevatori - La gestione dei nuovi focolai di brucellosi prevede il divieto di ogni tipo di riproduzione nell’allevamento introducendo il blocco anche della monta artificiale in aggiunta a quello della naturale già previsto in precedenza. “Il decreto ha introdotto nuovi obblighi che bloccano ulteriormente la vita degli allevatori. (Casertanotizie.com)

Coldiretti Caserta : “Il nuovo Decreto anti brucellosi paralizza il lavoro degli allevatori” - A questo occorre aggiungere il divieto di introduzione di nuovi animali. La lotta per l’eradicazione della brucellosi continua ad avere una sola vittima: gli allevatori. Tutte pratiche che di fatto bloccano l’allevamento fino all’estinzione del focolaio e alla riacquisizione dello status di indenne” spiega il direttore di Coldiretti Caserta Giuseppe Miselli. (Anteprima24.it)