Cina, il messaggio di Xi Jinping: viaggio nella provincia di fronte all'isola (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il gigante asiatico considera l'isola, di fatto indipendente, una "provincia ribelle" da "riunificare" La Cina non allenta la pressione su Taiwan. Il leader cinese Xi Jinping arriva fino alla contea di Dongshan, proprio di fronte a Taiwan. L'Ufficio cinese per gli Affari di Taiwan ripete che Pechino non rinuncerà, se necessario, all'uso della forza.

