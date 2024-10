Campi Flegrei, iniziate le prove d’evacuazione: “1.500 le persone che hanno partecipato” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nei giorni scorsi ai Campi Flegrei si è tenuto il test «Exe 2024», una prova dove i cittadini hanno dovuto simulare un’evacuazione in caso di imminente eruzione, che ha avuto inizio con l’invio di un messaggio da parte di IT-Alert alle 17 del giorno precedente alle prove. A prendere parte a questa prova sono stati L'articolo Campi Flegrei, iniziate le prove d’evacuazione: “1.500 le persone che hanno partecipato” Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nei giorni scorsi aisi è tenuto il test «Exe 2024», una prova dove i cittadinidovuto simulare un’evacuazione in caso di imminente eruzione, che ha avuto inizio con l’invio di un messaggio da parte di IT-Alert alle 17 del giorno precedente alle. A prendere parte a questa prova sono stati L'articolole: “1.500 leche

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Futuro Remoto - via alla 38a edizione : a Città della Scienza focus sulla caldera dei Campi Flegrei - Si andrà alla scoperta dei vulcani campani come il Vesuvio, i Campi Flegrei e Ischia, scoprendone le caratteristiche peculiari. Attraverso una narrazione interattiva i visitatori saranno poi chiamati a prendere decisioni importanti in situazioni di rischio naturale. I ricercatori dell’Ingv accoglieranno i visitatori a Napoli, Salerno, Benevento, Caserta e Avellino con stand espositivi e ... (Ildenaro.it)

Trivelle anti bradisismo nei Campi Flegrei - Mastrolorenzo replica a De Vivo e Lima - Ancora per la loro rilevanza le ricerche del dott. Mastrolorenzo, si sancisce la pericolosità delle attività di trivellazione, estrazione e reiniezione di fluidi, e l’assoluta necessità ai Campi Flegrei e all’isola di Ischia di evitare qualsiasi azione fortemente invasiva nel sottosuolo. Mastrolorenzo è altresì, dottore di ricerca in geofisica e vulcanologia, vulcanologo di fama internazionale, ... (Anteprima24.it)

I vincitori del IV Premio “Serra-Campi Flegrei” - Finale nel segno del dramma, della rievocazione storica e dell’ironia tagliente al Premio Nazionale “Serra-Campi Flegrei” patrocinato dal Comune di Napoli durante la finale del 7 ottobre vinta da Valerio Lombardi con “Er fattaccio” di Americo Giuliani per la sezione Attori e Marco Maffei con... (Napolitoday.it)