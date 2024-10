Gaeta.it - Ca’ Foscari di Venezia amplia la sua politica di carriere ‘alias’ per docenti e personale

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'Università Ca'diha fatto un passo avanti significativo nella promozione della diversità e dell'inclusione, estendendo la suadi carrieraanche aie alaccademico. Introdotta nel 2018 per gli studenti, questa iniziativa consente l'utilizzo di un nome di elezione diverso da quello anagrafico, garantendo un ambiente più accogliente per chi desidera intraprendere un percorso di transizione di genere. Tale provvedimento risponde alla crescente richiesta di spazi universitari più inclusivi e alla necessità di riconoscere e supportare l'identità di genere di tutti i membri della comunità accademica. La storia della carrieraa Ca'L'iniziativa della carrieraè stata avviata nel 2018, offrendo per la prima volta agli studenti la possibilità di richiedere un'identità provvisoria.