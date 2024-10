Bullismo nelle scuole: ammoniti tre minorenni in provincia di Caserta per atti contro compagno autistico (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di Bullismo all’istruzione pubblica ha scosso la comunità della provincia di Caserta, coinvolgendo tre minorenni tra i 12 e i 14 anni. Gli utenti coinvolti sono stati sottoposti a provvedimenti di ammonimento dal questore Andrea Grassi dopo che le indagini hanno rivelato un clima di molestie e violenze nei confronti di un loro compagno affetto da autismo e ritardo cognitivo. Questa situazione solleva interrogativi non solo sul comportamento dei minori, ma anche sulle politiche di prevenzione contro il Bullismo nelle scuole. L’indagine della polizia di stato Le indagini sono state avviate grazie alla denuncia presentata dai genitori di un tredicenne, la vittima di queste molestie. La Divisione Anticrimine della Questura di Caserta ha svolto un’inchiesta approfondita, raccogliendo testimonianze e prove sui fatti avvenuti. Gaeta.it - Bullismo nelle scuole: ammoniti tre minorenni in provincia di Caserta per atti contro compagno autistico Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio diall’istruzione pubblica ha scosso la comunità delladi, coinvolgendo tretra i 12 e i 14 anni. Gli utenti coinvolti sono stati sottoposti a provvedimenti di ammonimento dal questore Andrea Grassi dopo che le indagini hanno rivelato un clima di molestie e violenze nei confronti di un loroaffetto da autismo e ritardo cognitivo. Questa situazione solleva interrogativi non solo sul comportamento dei minori, ma anche sulle politiche di prevenzioneil. L’indagine della polizia di stato Le indagini sono state avviate grazie alla denuncia presentata dai genitori di un tredicenne, la vittima di queste molestie. La Divisione Anticrimine della Questura diha svolto un’inchiesta approfondita, raccogliendo testimonianze e prove sui favvenuti.

