Attività storiche da Regione Lombardia 16 milioni per la Bergamasca

Bergamonews.it - Attività storiche, da Regione Lombardia 1,6 milioni per la Bergamasca

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Provincia di Bergamo. Un finanziamento da 1,6di euro per ledella: locali, botteghe artigiane e negozi che svolgono da almeno 40 anni il proprio esercizio senza interruzioni. È questo il risultato della graduatoria, approvata lunedì 14 ottobre, relativa al bando “Impreseverso il Futuro”, nato dalla collaborazione trae il Sistema camerale lombardo. “conferma il proprio impegno a fianco di quelle, spesso di piccole dimensioni, che costituiscono non solo un patrimonio irrinunciabile dal punto di vista storico e delle competenze maturate da generazioni, ma anche un presidio fondamentale per i territori più disagiati grazie alle loro caratteristiche di prossimità”, il commento del consigliere regionale Michele Schiavi (Fdi).