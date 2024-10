Arrestato un professore di Taranto: assenze ingiustificate e reati di truffa aggravata (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un professore sessantenne originario di Taranto è stato Arrestato nel capoluogo pugliese dopo essere stato ricercato per diverse settimane. Conosciuto dai colleghi come il “prof fantasma“, l’uomo è accusato di aver accumulato un lungo elenco di assenze ingiustificate dal suo lavoro presso un istituto di Conegliano, in provincia di Treviso. La sua condotta lavorativa si è rivelata problematicatica, culminando in un ordine di carcerazione di sette anni e sette mesi a causa di un cumulo di pene per truffa aggravata e peculato. Il comportamento al lavoro: 550 giorni di assenza Il professore, che insegnava diritto presso l’istituto dal 2011, ha presentato un numero impressionante di certificati medici per giustificare le sue assenze. Gaeta.it - Arrestato un professore di Taranto: assenze ingiustificate e reati di truffa aggravata Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unsessantenne originario diè statonel capoluogo pugliese dopo essere stato ricercato per diverse settimane. Conosciuto dai colleghi come il “prof fantasma“, l’uomo è accusato di aver accumulato un lungo elenco didal suo lavoro presso un istituto di Conegliano, in provincia di Treviso. La sua condotta lavorativa si è rivelata problematicatica, culminando in un ordine di carcerazione di sette anni e sette mesi a causa di un cumulo di pene pere peculato. Il comportamento al lavoro: 550 giorni di assenza Il, che insegnava diritto presso l’istituto dal 2011, ha presentato un numero impressionante di certificati medici per giustificare le sue

