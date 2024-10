Anziani, Bernabei (Italia Longeva): “Invecchiamento per la prima volta al G7 Salute” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Tra i pilastri della longevità in Salute stili di vita, screening e vaccini" “Anche il G7 Salute per la prima volta si è occupato di Invecchiamento di successo e in buona Salute perché ci si è resi conto che se non si invecchia bene i Sistemi sanitari crashano, esplodono. Nei Paesi del G7 ci sono Sbircialanotizia.it - Anziani, Bernabei (Italia Longeva): “Invecchiamento per la prima volta al G7 Salute” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Tra i pilastri della longevità instili di vita, screening e vaccini" “Anche il G7per lasi è occupato didi successo e in buonaperché ci si è resi conto che se non si invecchia bene i Sistemi sanitari crashano, esplodono. Nei Paesi del G7 ci sono

G7 Salute : l'Inrca - le nuove tecnologie e la sfida dell’invecchiamento attivo - ANCONA - “La nostra missione è rendere norma l’invecchiamento attivo, che si concentra sulla prevenzione e sul mantenimento dell’autonomia”. Sono le parole di Maria Capalbo, direttore generale dell’Inrca, l’Istituto di ricovero e ricerca specializzato in ambito geriatrico e gerontologico che ha... (Anconatoday.it)

Salute - Mantovani (Humanitas) : "Infiammazione ha ruolo chiave in invecchiamento"

Ci sono molti studi, a cui anche noi abbiamo collaborato, che dicono che il nostro sistema immunitario funziona per acceleratori e freni e il tono infiammatorio è dettato dall'equilibrio tra essi.

Al Congresso internazionale su longevità sana in corso a Milano: "Preoccupano dati su fumo e sovrappeso delle nuove generazioni" "C'è un paradigma generale dell'invecchiamento, menzionato oggi ripetutamente, che è quello dell'inflammaging. Ci sono molti studi, a cui anche noi abbiamo collaborato, che dicono che il nostro sistema immunitario funziona per acceleratori e freni e il tono infiammatorio è dettato dall'equilibrio tra essi.