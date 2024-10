Anna Tatangelo non si nasconde più, ecco chi è il nuovo fidanzato calciatore: le prime FOTO insieme (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Anna Tatangelo ha da qualche mese archiviato la sua relazione con il modello Mattia Narducci e oggi ha ritrovato il sorriso al fianco del nuovo fidanzato Giacomo Buttaroni. Nelle ultime settimane si è parlato spesso della situazione sentimentale della cantante di Sora e ora, grazie al settimanale Diva e Donna, è arrivata la conferma. Il nuovo fidanzato di Anna è molto attivo nel settore dello Sport; Giacomo è un ex calciatore e attualmente lavora come allenatore della squadra Juniores Nazionale della società Roma City. La loro frequentazione va avanti da diverse settimane: da inizio settembre, infatti, si è iniziato a vociferare che Anna Tatangelo potesse avere un nuovo amore. Nel frattempo, il suo ex Gigi D’Alessio è diventato padre per la sesta volta: la sua compagna Denise Esposito ha dato alla luce la seconda figlia avuta proprio dal cantante partenopeo. Donnapop.it - Anna Tatangelo non si nasconde più, ecco chi è il nuovo fidanzato calciatore: le prime FOTO insieme Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)ha da qualche mese archiviato la sua relazione con il modello Mattia Narducci e oggi ha ritrovato il sorriso al fianco delGiacomo Buttaroni. Nelle ultime settimane si è parlato spesso della situazione sentimentale della cantante di Sora e ora, grazie al settimanale Diva e Donna, è arrivata la conferma. Ildiè molto attivo nel settore dello Sport; Giacomo è un exe attualmente lavora come allenatore della squadra Juniores Nazionale della società Roma City. La loro frequentazione va avanti da diverse settimane: da inizio settembre, infatti, si è iniziato a vociferare chepotesse avere unamore. Nel frattempo, il suo ex Gigi D’Alessio è diventato padre per la sesta volta: la sua compagna Denise Esposito ha dato alla luce la seconda figlia avuta proprio dal cantante partenopeo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anna Tatangelo - il nuovo fidanzato sarebbe un ex calciatore : di chi si tratta - Adesso, però, pare che il suo nuovo fidanzato sia un ex calciatore. Ad oggi ha venduto oltre 4 milioni di copie in tutto il mondo. Ad oggi risulta la più giovane vincitrice del Festival, avendo trionfato a soli 15 anni. Ha inoltre partecipato tre volte al Summer Festival ed ha vinto un Venice Music Awards, un Wind Music Awards nel 2011 e il Premio Lunezia nel 2018. (Tvzap.it)

Anna Tatangelo - ha una nuovo amore? Spunta il nome di un ex calciatore - . Stando a quanto emerso nelle ultime ore, a far breccia nel cuore della cantante sarebbe stato un ex calciatore. it. Conclusa la sua storia d’amore con Mattia Narducci, Anna Tantangelo avrebbe già voltato pagina. MORE? – Sebbene la Tatangelo e Mattia non abbiano mai parlato della fine della. (Dailynews24.it)

Anna Tatangelo avrebbe un nuovo fidanzato : è un ex calciatore - Anna Tatangelo archiviato un fidanzato ne ha già trovato un altro, o almeno così ha svelato l’esperta di gossip campana […] Continua a leggere Anna Tatangelo avrebbe un nuovo fidanzato: è un ex calciatore su Perizona.it . (Perizona.it)