Andrea Stroppa, Sogei e il complotto dei poteri forti contro Elon Musk e Giorgia Meloni: «Ci vogliono fermare, vergogna» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel profilo X di Andrea Stroppa c'è una foto che lo ritrae con Giorgia Meloni ed Elon Musk. È stata scattata lo scorso 16 dicembre ad Atreju. E rivedere lo scatto dell'hacker diventato lobbista e passato da Matteo Renzi a Starlink insieme agli status delle ore precedenti alla notizia dell'inchiesta su Sogei che lo coinvolge fa un certo effetto. Perché da almeno un paio di giorni prima del suo arresto Stroppa evoca complotti. «Qualcuno – anche nei palazzi – sta provando a fermarci. Meloni capisce che il futuro è questo. Chi prova a ostacolarla dovrebbe vergognarsi». Mentre proprio dall'indagine emerge che c'era un piano per dotare «con scopi militari» l'esercito italiano delle tecnologie dell'azienda SpaceX. Ovvero la società aerospaziale di Musk. Per le comunicazioni della presidenza del Consiglio, degli Esteri e della Difesa.

