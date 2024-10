America’s Cup oggi, New Zealand-Ineos Britannia: orari gara-5 e 6, tv, programma, streaming (Di mercoledì 16 ottobre 2024) oggi mercoledì 16 ottobre (a partire dalle ore 14.10) va in scena la quarta giornata della America’s Cup. Prosegue l’avventura nelle acque di Barcellona, dove Team New Zealand e Ineos Britannia torneranno in scena per contendersi il trofeo sportivo più antico del mondo. I Kiwi conducono la serie con un perentorio 4-0 e sono a tre successi dalla difesa del titolo, per il momento hanno dimostrato una netta superiorità e hanno tutte le carte in regola per rifilare il cappotto ai britannici. LA DIRETTA LIVE DELL’America’s CUP DALLE 14.10 Peter Burling e compagni sono in possesso di una barca decisamente più veloce e incisiva, soprattutto di bolina, dove sono soliti allungare ampiamente nei confronti dei rivali. Oasport.it - America’s Cup oggi, New Zealand-Ineos Britannia: orari gara-5 e 6, tv, programma, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)mercoledì 16 ottobre (a partire dalle ore 14.10) va in scena la quarta giornata dellaCup. Prosegue l’avventura nelle acque di Barcellona, dove Team Newtorneranno in scena per contendersi il trofeo sportivo più antico del mondo. I Kiwi conducono la serie con un perentorio 4-0 e sono a tre successi dalla difesa del titolo, per il momento hanno dimostrato una netta superiorità e hanno tutte le carte in regola per rifilare il cappotto ai britannici. LA DIRETTA LIVE DELL’CUP DALLE 14.10 Peter Burling e compagni sono in possesso di una barca decisamente più veloce e incisiva, soprattutto di bolina, dove sono soliti allungare ampiamente nei confronti dei rivali.

