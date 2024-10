Alberi e arbusti abbattuti al parco del Pionta, il comitato insorge: "Erano sani, gli operai si fermino" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alberi e arbusti abbattutti al Pionta. Nella giornata di ieri, martedì 15 ottobre, alcuni fusti sono stati tagliati vicino al Centro di aggregazione sociale, all'interno del parco cittadino. A sollevare la questione è la portavoce del comitato Alberi di Saione, che si è battutto per la Arezzonotizie.it - Alberi e arbusti abbattuti al parco del Pionta, il comitato insorge: "Erano sani, gli operai si fermino" Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)abbattutti al. Nella giornata di ieri, martedì 15 ottobre, alcuni fusti sono stati tagliati vicino al Centro di aggregazione sociale, all'interno delcittadino. A sollevare la questione è la portavoce deldi Saione, che si è battutto per la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Alberi tagliati mesi fa in via Enrico Albanese : dai tronchi così mozzati potranno mai ricrescere gli arbusti?" - Mesi fa sono stati tagliati gli alberi delle aiuole di via Enrico Albanese, angolo con via Libertà. Dai tronchi così mozzati potranno mai ricrescere gli alberi? Non è dato saperlo ma sicuramente, da circa 4/5 mesi, così appare il marciapiede davanti alle vetrine della griffe di alta moda Gucci... (Palermotoday.it)

Il nuovo giardino di viale Raniero Capocci : "Intorno alle mura oltre 2mila alberi e arbusti in più" - Iniziato a ridosso di porta Romana, mese dopo mese ha progredito lungo tutta la cinta muraria. . . Procede il cantiere della camminata intorno alle mura. Tra gli interventi previsti la sostituzione della vecchia pavimentazione con una nuova in peperino, l'impianto di illuminazione a led, le incisioni. (Viterbotoday.it)