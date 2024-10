Agricoltura in Italia e in Europa: sfide e opportunità per il settore (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Agricoltura continua a rivestire un ruolo cruciale nell’economia Italiana ed europea, ricoprendo un’importante funzione per la sicurezza alimentare e per la sostenibilità ambientale. Tuttavia, il settore si trova ad affrontare diverse sfide significative che necessitano di un’azione collettiva tra istituzioni, imprenditori, lavoratori e altri attori coinvolti. Un nodo cruciale da sciogliere è rappresentato dalla carenza di manodopera specializzata, una questione non risolta dalle attuali politiche migratorie. L’importanza di investire nella formazione e nella riqualificazione del lavoro è fondamentale per affrontare le trasformazioni in atto. L’importanza della manodopera qualificata Uno degli aspetti più critici del settore agricolo Italiano ed europeo è la scarsa disponibilità di manodopera qualificata. Gaeta.it - Agricoltura in Italia e in Europa: sfide e opportunità per il settore Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’continua a rivestire un ruolo cruciale nell’economiana ed europea, ricoprendo un’importante funzione per la sicurezza alimentare e per la sostenibilità ambientale. Tuttavia, ilsi trova ad affrontare diversesignificative che necessitano di un’azione collettiva tra istituzioni, imprenditori, lavoratori e altri attori coinvolti. Un nodo cruciale da sciogliere è rappresentato dalla carenza di manodopera specializzata, una questione non risolta dalle attuali politiche migratorie. L’importanza di investire nella formazione e nella riqualificazione del lavoro è fondamentale per affrontare le trasformazioni in atto. L’importanza della manodopera qualificata Uno degli aspetti più critici delagricolono ed europeo è la scarsa disponibilità di manodopera qualificata.

