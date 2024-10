Agatha All Along: Chi è Nicholas Scratch? (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’episodio 5 di Agatha All Along “Darkest Hour / Wake Thy Power” si è concluso con il grande colpo di scena (?) che ha rivelato che “Teen” (Joe Locke) è Billy Maximoff (alias “Wiccan” nei fumetti), il figlio di Wanda Maximoff/Scarlet Witch. Tuttavia, l’episodio contiene anche un nome di un altro figlio mistico: “Nicholas Scratch, il figlio di Agatha Harkness! L’ultima tappa della Strada delle Streghe ha visto Agatha e Co. trascinati in una realtà da film horror-slasher degli anni ’80, dove il processo ha visto Agatha dover affrontare letteralmente i fantasmi del suo passato dopo che una tavola Ouija ha evocato lo spirito di sua madre Evanora. Lo spirito di Evanora è furioso nei confronti di Agatha per aver ucciso la sua congrega e si impossessa del corpo della figlia per uccidere la sua nuova congrega. Nerdpool.it - Agatha All Along: Chi è Nicholas Scratch? Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’episodio 5 diAll“Darkest Hour / Wake Thy Power” si è concluso con il grande colpo di scena (?) che ha rivelato che “Teen” (Joe Locke) è Billy Maximoff (alias “Wiccan” nei fumetti), il figlio di Wanda Maximoff/Scarlet Witch. Tuttavia, l’episodio contiene anche un nome di un altro figlio mistico: “, il figlio diHarkness! L’ultima tappa della Strada delle Streghe ha vistoe Co. trascinati in una realtà da film horror-slasher degli anni ’80, dove il processo ha vistodover affrontare letteralmente i fantasmi del suo passato dopo che una tavola Ouija ha evocato lo spirito di sua madre Evanora. Lo spirito di Evanora è furioso nei confronti diper aver ucciso la sua congrega e si impossessa del corpo della figlia per uccidere la sua nuova congrega.

