Abbandono scolastico un terzo dei giovani stranieri non comunitari lascia in anticipo la scuola Rapporto Caritas-Migrantes

Il fenomeno dell'Abbandono scolastico rappresenta una questione critica, in particolare tra i giovani stranieri non comunitari. Secondo il Rapporto Caritas-Migrantes 2024, presentato oggi a Roma, quasi un terzo di questi giovani, precisamente il 29,5%, lascia prematuramente la scuola, un tasso che è circa tre volte superiore a quello dei giovani italiani, che si attesta al 9%.

