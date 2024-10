A Fiumicino si celebra l’arte e la tradizione cinese (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Fiumicino, 16 ottobre 2024 – Si è svolto, lunedì 14 ottobre, presso l’Hotel Mercure Rome Leonardo da Vinci Airport di Fiumicino, il “Festival della Creazione della Moda del Patrimonio Culturale Immateriale”. L’ evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino, ha rappresentato un’importante occasione per promuovere lo scambio culturale tra Italia e Cina, celebrando la ricchezza dell’arte orientale nella nostra città. La manifestazione ha accolto una mostra di artigiani e gioiellieri cinesi, che hanno presentato opere uniche, frutto di tradizioni secolari ed innovazione contemporanea. Invitati all’esposizione, immersi nelle tecniche artistiche e nei mestieri di un patrimonio culturale di straordinario valore, il sindaco Mario Baccini, il presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini, l’assessore alla Cultura, Federica Poggio ed il segretario generale, Giuseppe Alemanno. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Si è svolto, lunedì 14 ottobre, presso l’Hotel Mercure Rome Leonardo da Vinci Airport di, il “Festival della Creazione della Moda del Patrimonio Culturale Immateriale”. L’ evento, patrocinato dal Comune di, ha rappresentato un’importante occasione per promuovere lo scambio culturale tra Italia e Cina,ndo la ricchezza delorientale nella nostra città. La manifestazione ha accolto una mostra di artigiani e gioiellieri cinesi, che hanno presentato opere uniche, frutto di tradizioni secolari ed innovazione contemporanea. Invitati all’esposizione, immersi nelle tecniche artistiche e nei mestieri di un patrimonio culturale di straordinario valore, il sindaco Mario Baccini, il presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini, l’assessore alla Cultura, Federica Poggio ed il segretario generale, Giuseppe Alemanno.

