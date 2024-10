Game-experience.it - VIRTUOSO MAX, sono disponibili le nuove cuffie per console, PC e dispositivi mobile

Leggi tutta la notizia su Game-experience.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) CORSAIR presenta con la prossima generazione di pluripremiateda giocoMAX. Con driver in grafene da 50 mm all’avanguardia,MAX unisce ingegneria innovativa e tecnologia audio all’avanguardia, per un audio spettacolarmente chiaro e preciso. Dal passo più leggero alla pioggia più forte,MAX arricchisce ogni suono di gioco per un’immersione totale, su qualsiasi piattaforma. Il risultato è una cuffia che suona bene, indipendentemente dagli utenti. Oggi viene lanciato anche unMAX con licenza ufficiale per leXbox (anche i nuovi modelli di Xbox Series X). L’audio da gioco coinvolgente e chiaro degli esperti del suono CORSAIR è ora disponibile su Xbox e PC. Oltre alla connessione wireless senza interruzioni tra le piattaforme,MAX per Xbox offre anche intuitivi controlli di mixaggio audio/chat on-ear.