Lanazione.it - Viaggio nelle scuole del comune di Foiano della Chiana

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Arezzo, 15 ottobre 2024 – In occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2024/25 il Sindaco Jacopo Franci ha fatto visita alleelementari del territorio, tra il centro die la frazione di Pozzo. “Questi incontri con il personale scolastico, la dirigenza e i giovani alunni, dichiara il Sindaco Jacopo Franci, sono stati molto importanti e segnano anche l’inizio di un nuovo percorso di collaborazione costante con leQuesta visita è stata anche l’occasione per fare il punto sui tanti lavori di manutenzione che abbiamo effettuatonei mesi estivi e per programmare anche ulteriori lavori che faremo nei prossimi mesi. Il sistema scolastico foianese è da sempre un’eccellenza, e noi vogliamo dare un segnalesua centralità nell’azione dell’Amministrazione Comunale.