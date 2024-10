Vangelo di oggi 15 Ottobre 2024 | Lc 1137-41 | Commento di Papa Francesco

Vangelo di oggi 15 Ottobre 2024: Lc 11,37-41 | Commento di Papa Francesco (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Vangelo odierno vede Gesù recarsi a casa di un fariseo. Lì, Gesù gli fa notare quanto sia importante prendersi cura dell’anima. Il Vangelo di Luca odierno ci fa notare come sia molto più importante prendersi cura della propria anima, che dell’esterno. Essere è molto più importante che apparire. Martedì della 28.ma settimana del tempo L'articolo Vangelo di oggi 15 Ottobre 2024: Lc 11,37-41 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Vangelo di oggi 15 Ottobre 2024: Lc 11,37-41 | Commento di Papa Francesco Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ilodierno vede Gesù recarsi a casa di un fariseo. Lì, Gesù gli fa notare quanto sia importante prendersi cura dell’anima. Ildi Luca odierno ci fa notare come sia molto più importante prendersi cura della propria anima, che dell’esterno. Essere è molto più importante che apparire. Martedì della 28.ma settimana del tempo L'articolodi15: Lc 11,37-41diproviene da La Luce di Maria.

