Un' interpretazione contemporanea del Giulio Cesare di Shakespeare degli allievi del Master Internazionale LoStudio di Torino

Il 18, 19 e 20 ottobre, l'Ex Cimitero di San Pietro in Vincoli di Torino ospiterà lo spettacolo "La notte della Repubblica", un'interpretazione innovativa del Giulio Cesare di Shakespeare. Frutto del lavoro degli allievi del Master Internazionale per Attrici e Attori LoStudio di Torino

Crozza è l’imperatrice Meloni : “Quando sei Giulio Cesare e vai in Senato ti chiedi : chi mi pugnalerà di questi infamoni qua?” - . ‘Sti fiji de ‘na pagnotta! Che se nun li faccio magna’ io, manco un chioschetto de trippa riescono a organizzà. La nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, si apre con Maurizio Crozza nei panni della Premier Giorgia Meloni infuriata per l’assedio di talpe, dopo la pubblicazione delle chat di FdI, e sabotatori come ... (Ilfattoquotidiano.it)

Il centro culturale Giulio Cesare non si ferma mai - A Gatteo Mare il centro culturale Auser Giulio Cesare che ha sede in via Firenze 4, organizza fino a maggio 2025, varie iniziative settimanali. 30 alle 15. Il successo è stato grande e le cantarelle hanno incuriosito tanti turisti, soprattutto stranieri e molti, dopo averle assaggiate, hanno chiesto la ricetta alle ’cantarelline’". (Ilrestodelcarlino.it)