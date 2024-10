Ultimo caldo, l’ottobrata è già agli sgoccioli: in arrivo nubifragi su tutta Italia (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Addio caldo. Dopo il picco dell'ottobrata che porta il termometro a picchi di 35 gradi in Sardegna è in arrivo un ciclone che porterà maltempo con nubifragi da Nord a Sud. A scatenare il repentino cambiamento le alluvioni nel deserto del Sahara, tra Marocco ed Algeria, che influenzeranno il meteo Italiano dei prossimi L'articolo Ultimo caldo, l’ottobrata è già agli sgoccioli: in arrivo nubifragi su tutta Italia proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Addio. Dopo il picco dell'ottobrata che porta il termometro a picchi di 35 gradi in Sardegna è inun ciclone che porterà maltempo conda Nord a Sud. A scatenare il repentino cambiamento le alluvioni nel deserto del Sahara, tra Marocco ed Algeria, che influenzeranno il meteono dei prossimi L'articoloè già: insuproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

In arrivo caldo e bel tempo con picchi fino a 30 gradi - ma non in tutte le regioni - Continua il bel tempo sull'Italia, con temperature molto miti in quasi tutta la Penisola, la classica 'ottombrata' che quest'anno non si era ancora fatta sentire. Il clima arriverà a essere quasi estivo, ma solo in alcune località. Il flusso atlantico, infatti, tornerà a farsi... (Today.it)