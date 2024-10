Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 15-10-2024 ore 20:10

(Di martedì 15 ottobre 2024)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione la guerra in Medio Oriente in Israele continua ad attaccare diversi ride eri nella notte sul divano con 21 morti e la striscia di Gaza dove sono 40 le vittime la dieta afferma di avere colpito 230 obiettivi terroristici deboli hamas sospetto Attacco in autostrada nel sud di Israele un morto e quattro feriti un filmato della TV iraniana molto il generale capo della forza dei guardiani della rivoluzione ancora in vita negli ultimi giorni Si sono diffuse voci su la sua morte torniamo in Italia su Raffaele Fitto prevalga l’interesse nazionale è la prende Giorgia Meloni in formula l’invito nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio Europeo del 17 e 18 ottobre del 2 ottobre la commissione la nomina dell’ex ministro e vice presidente esecutivo con delega ...