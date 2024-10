Ubriaco con la Google Car: si schianta contro un’auto e poi urina davanti ai carabinieri. Patente ritirata (Di martedì 15 ottobre 2024) I fatti sono avvenuti a Castello di Aviano, in provincia di Pordenone. L'uomo non era al lavoro quando alla guida della macchina Google Maps, di quelle utilizzate per fotografare il territorio, si è schiantato contro una Fiat Uno: è risultato avere un tasso alcolemico tre volte superiore. Fanpage.it - Ubriaco con la Google Car: si schianta contro un’auto e poi urina davanti ai carabinieri. Patente ritirata Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) I fatti sono avvenuti a Castello di Aviano, in provincia di Pordenone. L'uomo non era al lavoro quando alla guida della macchinaMaps, di quelle utilizzate per fotografare il territorio, si ètouna Fiat Uno: è risultato avere un tasso alcolemico tre volte superiore.

