Trump vuole utilizzare le forze militari contro i cittadini americani il giorno delle elezioni

L'ex presidente americano Donald Trump ha affermato in un'intervista a Fox News che vuole utilizzare le forze militari contro i cittadini americani il giorno delle elezioni. Dura la replica della vicepresidente Kamala Harris: "Donald Trump è sempre più instabile e squilibrato e vuole un potere incontrollato".

Harris - 'Trump pericoloso - vuole usare l'esercito contro nemici' - Lo sappiamo con chi se la prenderà: giornalisti, funzionari elettorali e giudici. Per questo credo che un secondo mandato di Trump sarebbe pericoloso". Lo ha detto Kamala Harris nel corso di un comizio in Pennsylvania. Li ha chiamati i nemici dall'interno. E ha detto che userà contro di loro l'esercito. (Quotidiano.net)

