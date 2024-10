Torino, muore investito da treno dopo essere caduto sui binari (Di martedì 15 ottobre 2024) Questa mattina attorno alle 8, a Moncalieri, nel Torinese, in piazza Argiroupoli, una persona non ancora identificata è caduta sui binari ferroviari (al binario 2) venendo investita dal treno in arrivo da Trofarello. La persona è deceduta. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri di Nichelino. Lapresse.it - Torino, muore investito da treno dopo essere caduto sui binari Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Questa mattina attorno alle 8, a Moncalieri, nel Torinese, in piazza Argiroupoli, una persona non ancora identificata è caduta suiferroviari (alo 2) venendo investita dalin arrivo da Trofarello. La persona è deceduta. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri di Nichelino.

