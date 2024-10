Teramo, bimba di tre anni dimenticata sullo scuolabus. Ritrovata viva ma in lacrime dopo 5 ore (Di martedì 15 ottobre 2024) Poteva finire in tragedia ma fortunatamente è stata trovata viva una bambina di 3 anni, lasciata sola a bordo dello scuolabus per cinque ore, dalle 8 alle 13, a Morro D’Oro, in provincia di Teramo. La piccola è in buone condizioni di salute, anche se, per sicurezza, è stata trasportata in ospedale per degli accertamenti. Ad accorgersi della sua assenza la madre che, come tutti i giorni, è andata a riprendere la bambina a scuola, non trovandola. La paura, poi il sospetto e la corsa verso il bus Tra le insegnanti, che hanno spiegato alla donna che la bambina non era mai entrata in classe, è scattato l’allarme, con le ricerche. La madre, in un attimo di difficile lucidità data la paura, ha poi posto il dubbio che la piccola potesse esser rimasta a bordo del mezzo che ogni mattina la porta da casa all’istituto scolastico. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 15 ottobre 2024) Poteva finire in tragedia ma fortunatamente è stata trovatauna bambina di 3, lasciata sola a bordo delloper cinque ore, dalle 8 alle 13, a Morro D’Oro, in provincia di. La piccola è in buone condizioni di salute, anche se, per sicurezza, è stata trasportata in ospedale per degli accertamenti. Ad accorgersi della sua assenza la madre che, come tutti i giorni, è andata a riprendere la bambina a scuola, non trovandola. La paura, poi il sospetto e la corsa verso il bus Tra le insegnanti, che hanno spiegato alla donna che la bambina non era mai entrata in classe, è scattato l’allarme, con le ricerche. La madre, in un attimo di difficile lucidità data la paura, ha poi posto il dubbio che la piccola potesse esser rimasta a bordo del mezzo che ogni mattina la porta da casa all’istituto scolastico.

