Teo Teocoli | Celentano? Non ci parliamo più per colpa di ‘Adrian’…

(Adnkronos) – Teo Teocoli torna ancora sulla rottura con Celentano, commentando le parole di Roberto Saviano che si era espresso in merito. "Sono d'accordissimo con lui, – ha dichiarato Teocoli a 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1 – purtroppo da 'Adrian', programma che non è andato bene, non l'ho più sentito. Sono passati quattro

Quando Teocoli raccontò a Belve i veri motivi della lite con Celentano : dagli screzi per Adrian ai «casini» di Claudia Mori - La serie animata, prodotta dal Clan della coppia Celentano/Mori e che vantava eccellenze del nostro cinema come Vincenzo Cerami per la sceneggiatura e Nicola Piovani per le musiche, e che avrebbe dovuto affrontare di petto, alla maniera di Celentano insomma, il tema della lotta per la libertà e la bellezza in un futuro distopico, ebbe una gestazione lunghissima, quasi dieci anni. (Open.online)

Quando Teocoli raccontò a Belve i veri motivi della lite con Celentano : dagli screzi per Adrian ai «casini» di Claudia Mori - Le nove puntate della serie animata sarebbero dovute andare in onda subito dopo un preshow condotto da Celentano in diretta dal Teatro Camploy di Verona. Nel 2015 viene ripresa in mano da Mediaset che, tra rinvii e continue richieste di budget aggiuntivo, riuscì ad organizzare la messa in onda solo nel gennaio del 2019. (Open.online)