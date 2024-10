Strage di pecore a Galbiate: la colpa è di un fertilizzante (Di martedì 15 ottobre 2024) La Strage di pecore di Galbiate è nata per colpa di un fertilizzante. I 400 capi - ben più dei 250 ipotizzati inizialmente - hanno perso la vita a causa di un prodotto utilizzato prima del passaggio degli ovini. Gli esami eseguiti dall’Istituto zooprofilattico di Sondrio hanno confermato che il Leccotoday.it - Strage di pecore a Galbiate: la colpa è di un fertilizzante Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ladidiè nata perdi un. I 400 capi - ben più dei 250 ipotizzati inizialmente - hanno perso la vita a causa di un prodotto utilizzato prima del passaggio degli ovini. Gli esami eseguiti dall’Istituto zooprofilattico di Sondrio hanno confermato che il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuova strage di pecore - assalto dei lupi nella notte. “Gregge quasi dimezzato” - E a quanto so, non sono certo mancati anche di recente gli avvistamenti di lupi in altre località del comune di Monteriggioni vicine a Siena, da Santa Colomba a San Martino, così come ad esempio in quel di Abbadia Isola e nei pressi di Castellina Scalo e quindi al confine con il comune di Poggibonsi. (Lanazione.it)

Strage di pecore sul Monte Barro : avvelenate dall’urea - I sospetti Sulla strage hanno sin da subito indagato i veterinari di Ats Brianza, che per prima cosa avevano interdetto l'area dove si trovavano gli ovini per timore di ulteriori contaminazioni. Il giallo resta Se sia un atto doloso, come sembra, o in incidente, al momento non è possibile saperlo. (Ilgiorno.it)

Strage nell'ovile : undici pecore sbranate dai lupi in un attacco notturno - Chieti - Un branco di lupi devasta una stalla a Cotti, uccidendo undici pecore e ferendone gravemente altre ventiquattro. leggi tutto . Il raid, condotto da un gruppo di lupi, ha lasciato una scia di distruzione: oltre agli ovini deceduti, altre ventiquattro pecore presentano profonde ferite lacero-contuse, soprattutto sul collo, addome e fianchi, segno della violenza dell'attacco. (Abruzzo24ore.tv)