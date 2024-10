Ilrestodelcarlino.it - Stignani, spazio al contemporaneo. Nasce il cartellone ‘Altri percorsi’

(Di martedì 15 ottobre 2024) Spettacoli di prosa, drammaturgia contemporanea, favole per i piccoli, rassegne dialettali e musica. Con nomi in, già annunciati in precedenza, come Virginia Raffaele, Neri Marcorè, Ambra Angiolini, Simone Cristicchi, e Serra Yilmaz. Questo, in sintesi, è ildelle rassegne dei teatri di Imola, in una stagione ricca di novità. "Quest’anno si presenta con un calendario attento, che vuole mettere insieme le generazioni più disparate" ha detto il sindaco Marco Panieri presentando la stagione. Partendo dalla stagione di prosa al teatro ‘’, ildegli otto spettacoli previsti per la stagione 2024/25 si apre con ‘Re Lear’ di Shakespeare, dal 20 al 24 novembre: sul palco Elio De Capitani, Elena Ghiaurov e Elena Russo Arman. Si prosegue con ‘Il calamaro gigante’ con Angela Finocchiaro e Bruno Stori, regia di Carlo Sciaccaluga (4-8 dicembre).