Sopralluogo al cantiere del nuovo ponte sul Magra, la situazione (Di martedì 15 ottobre 2024) Ceparana (La Spezia), 15 ottobre 2024 – Sopralluogo odierno al nuovo ponte sul Magra in fase di realizzazione. Il progetto della Provincia, in avanzata fase di costruzione, riguarda la realizzazione del collegamento tra la piana di Ceparana e l’area produttiva di Santo Stefano Magra, area quest’ultima già dotata di un asse di distribuzione direttamente connesso all’autostrada A15 ed all’autostrada A12. L’opera costituisce una nuova e diretta connessione stradale, funzionale sia al miglioramento dell’accessibilità dell’Autostrada A12 sia alla circolazione viaria della Piana del Magra e del Vara, anche in relazione ai tratti stradali interdetti o vincolati da traffico, per decongestionare dai mezzi pesanti le viabilità cittadine e di interconnettersi direttamente ai grandi nodi infrastrutturali, dando supporto alle attività produttive, ai servizi ed allo sviluppo turistico. Lanazione.it - Sopralluogo al cantiere del nuovo ponte sul Magra, la situazione Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ceparana (La Spezia), 15 ottobre 2024 –odierno alsulin fase di realizzazione. Il progetto della Provincia, in avanzata fase di costruzione, riguarda la realizzazione del collegamento tra la piana di Ceparana e l’area produttiva di Santo Stefano, area quest’ultima già dotata di un asse di distribuzione direttamente connesso all’autostrada A15 ed all’autostrada A12. L’opera costituisce una nuova e diretta connessione stradale, funzionale sia al miglioramento dell’accessibilità dell’Autostrada A12 sia alla circolazione viaria della Piana dele del Vara, anche in relazione ai tratti stradali interdetti o vincolati da traffico, per decongestionare dai mezzi pesanti le viabilità cittadine e di interconnettersi direttamente ai grandi nodi infrastrutturali, dando supporto alle attività produttive, ai servizi ed allo sviluppo turistico.

