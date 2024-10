Sono 223 i candidati per l’Ambrogino d’oro (Di martedì 15 ottobre 2024) Per il momento non è trapelato nessun nome, ma Sono 223 i candidati per l’Ambrogino d’oro, la civica benemerenza del comune di Milano che viene conferita il 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio. Nel pomeriggio di martedì 15 ottobre Palazzo Marino ha fatto sapere che è terminata la raccolta delle Milanotoday.it - Sono 223 i candidati per l’Ambrogino d’oro Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Per il momento non è trapelato nessun nome, ma223 iper, la civica benemerenza del comune di Milano che viene conferita il 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio. Nel pomeriggio di martedì 15 ottobre Palazzo Marino ha fatto sapere che è terminata la raccolta delle

Elezioni regionali - si raccolgono le firme per la lista 'Futura' : chi sono i candidati - E' in pieno fermento la campagna elettorale per le Regionali dell'Emilia Romagna, in programma il 17 e 18 novembre. E' stata presentata ieri la lista ‘Emilia-Romagna Futura’, che mette assieme Azione, +Europa, Psi e Pri e appoggia il candidato di centrosinistra Michele De Pascale. Un'unione... (Ravennatoday.it)

Amministratore unico della Ops - 19 candidati in lizza : ecco chi sono - Sono 19 i candidati per la poltrona di amministratore unico della Ops (Organizzazione Progetti e Servizi), la società pubblica con sede al Centro Dama, che Provincia e Comune di Chieti hanno creato per la gestione del sistema informativo e per il controllo degli impianti termici delle abitazioni. . (Chietitoday.it)

Elezioni Liguria 2024 - la guida completa : chi sono i candidati e cosa dicono i sondaggi - Inoltre, i cittadini potranno esercitare il voto disgiunto, supportando una lista e un candidato presidente che non è collegato a essa. Chi sono i candidati alle elezioni regionali liguri del 2024? Le coalizioni di centrodestra e centrosinistra I cittadini liguri aventi di diritto di voto sono 1. (Open.online)