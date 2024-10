Thesocialpost.it - Sondaggi politici: recuperano M5S e Forza Italia, in calo Pd e FdI

(Di martedì 15 ottobre 2024) Perdono terreno i due principali partitini: scendono infatti nelle rilevazioni Fratelli d’(-0,2%) e PD (-0,4%). Ecco l’orientamento di voto deglini di questa settimana secondo ilo Swg per TgLa7 del 14 ottobre 2024: in risalita il Movimento 5 Stelle (+0,3%),(+0,3%) e Lega (+0,1%). In leggeroVerdi e Sinistra (-0,1%).Leggi anche: Meloni: “Sulle banche noi più coraggiosi della sinistra” Per quanto riguarda i partiti minori, Azione e +Europa sono indello 0,1%.Viva e Sud chiama Nord in lieve aumento, dello 0,1%. Stabili Noi Moderati, Pace Terra e Dignità e Altre Liste. Il gradimento del governo da parte deglini è in, stabile il gradimento per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'articoloM5S e, inPd e FdI proviene da The Social Post.