Siamo gli sfavoriti L' ammissione di Kamala Harris in vista delle elezioni

(Di martedì 15 ottobre 2024) Manca sempre meno allestatunitensi che si terranno il prossimo 5 novembre.è andata a Erie, in Pennsylvania dove ha parlato in occasione di un comizio. "gli, stiamo correndo da. Ci aspetta un duro lavoro ma il punto è anche questo, ci piace il lavoro duro, il lavoro duro è un buon lavoro e con il vostro aiuto, tra 22 giorni, vinceremo", ha detto la candidata democratica alla Casa Bianca. "Credo fermamente che un secondo mandato di Trump sarebbe un rischio enorme per l'America e pericoloso. Donald Trump è sempre più instabile e scostante e vuole un potere incontrollato. Questo è ciò che cerca, vuole mandare l'esercito a caccia di cittadini americani", ha aggiunto la leader dem