Sedicicorto nelle scuole, le recensioni dei ragazzi: "Non bisogna trascorrere tutta la vita aspettando un semaforo" (Di martedì 15 ottobre 2024) Anche per il 2024, si rinnova la proficua collaborazione tra il festival di cortometraggi Sedicicorto Forlì International Film Festival e il quotidiano di informazione online Forlitoday nell'ambito del concorso "Under 5". Piccole grandi opere che raccontano tematiche molte vicine all'ambito

Cala il sipario sul Sedicicorto Forlì International Film Festival : "Il burattino e la balena" di Roberto Catani è il miglior corto italiano - Accanto alle proiezioni e agli incontri, grande. . Si è chiusa domenica la 21esima edizione di Sedicicorto Forlì International Film Festival, la dieci giorni forlivese dedicata al mondo del cortometraggio che ha registrato un grande successo con tantissime presenze e numerosi appuntamenti sold out. (Forlitoday.it)

Sedicicorto Forlì International Film Festival 2024 : al via il 4 ottobre - il programma - Dieci giornate di festival, 8 sezioni competitive (Movie, Animalab, Cortinloco, Under5, Animare, Student Bendazzi e Sketching), 3 fuori concorso (Apollo, Red e For Gaza) per un totale di 155 film: un connubio di generi per ogni palato, dalle opere di finzione ai documentari, dall'animazione allo sperimentale. (Movieplayer.it)

Tutto pronto per la 21esima edizione di Sedicicorto Forlì International Film Festival - Un appuntamento imperdibile nel cuore di Forlì rivolto a registi, appassionati e professionisti del settore provenienti da. . Per tutti gli amanti del cinema breve, ritorna a partire da venerdì 4 ottobre Sedicicorto Forlì International Film Festival, la cui 21a edizione si terrà fino al 13 ottobre. (Forlitoday.it)