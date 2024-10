Feedpress.me - Scoperto "Lupin dei gioielli": aveva in banca oro e preziosi per oltre 1 milione di euro

Leggi tutta la notizia su Feedpress.me

(Di martedì 15 ottobre 2024) Custodiva in una cassetta di sicurezza incentinaia di oggetti in oro, pietre preziose e orologi di marche prestigiose, per un valore stimato in circa undi. Un uomo di 58 anni, peruviano, è stato denunciato per ricettazione dalla polizia di Milano perché alcuni, in attesa di completare gli accertamenti, risultano essere stati rubati negli anni precedenti. All’uomo gli