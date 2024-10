Schianto di un'auto: chiuso un tratto di E45 in direzione sud (Di martedì 15 ottobre 2024) Incidente stradale martedì pomeriggio lungo il tratto cesenate dell'E45. A causa di uno Schianto autonomo che ha coinvolto un’automobile, è stata chiusa la carreggiata in direzione sud, fra i chilometri 216+150 e 216+400, con uscita obbligatoria a San Vittore. Sul posto sono intervenute le Cesenatoday.it - Schianto di un'auto: chiuso un tratto di E45 in direzione sud Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Incidente stradale martedì pomeriggio lungo ilcesenate dell'E45. A causa di unonomo che ha coinvolto un’mobile, è stata chiusa la carreggiata insud, fra i chilometri 216+150 e 216+400, con uscita obbligatoria a San Vittore. Sul posto sono intervenute le

Incendi - A2 : chiuso temporaneamente un tratto in direzione sud - A causa di un incendio che sta interessando la scarpata e per la presenza di fumo all'interno della galleria Montevetrano 2, lungo la A2 'Autostrada del Mediterraneo' al km 17,000, è stato temporaneamente chiuso il tratto in direzione sud tra gli svincoli di Pontecagnano nord e Salerno Fratte a San Cipriano Picentino, in provincia di Salerno. (Gazzettadelsud.it)