Secoloditalia.it - Saviano va in Germania solo per spalare fango sull’Italia: “C’è la dittatura”. E tace sul suo flop tv

(Di martedì 15 ottobre 2024) Non lesina critiche, contumelie e schizzate di, quando è all’estero, Roberto. E urla allae al regime mediatico perfino adesso che è reduce dal sensazionaledel suo programma, “Insider”, mandato in onda con pessimi riscontri di ascolti in prima serata e su Rai3. Ospite della Buchmesse, la Fiera del libro di Francoforte (alla quale non è stato invitato dagli editori madal presidente della stessa),fa, come al solito, il martire: “La mia presenza a Francoforte non credo sia una vittoria ma è una forma di resistenza. La Buchmesse ha attivato un riflesso democratico. Qui indevono essersi chiesti: perché queste bugie, questo desiderio di censura ossessivo? Ma non mi considero un vincitore. Non ha vinto nessuno in questa storia.